Mulher adormeceu no carro. Quando acordou, o veículo tinha desaparecido

1/09/2019 23:10 - Modificado em 1/09/2019 23:10

A polícia acredita que o automóvel foi roubado.

Na passada quarta-feira, uma mulher de 80 anos adormeceu no interior do seu carro. Quando acordou, deu conta que já não estava dentro do carro e que, na realidade, a viatura tinha desaparecido, como dá conta a Associated Press. O carro acabou por ser encontrado um dia depois e a polícia de New Jersey, nos Estados Unidos, acredita que terá sido roubado enquanto a mulher dormia.

As autoridades norte-americanas crêem que o suspeito terá retirado a mulher do interior do veículo, deixado a idosa na entrada da casa à frente da qual estacionou e depois arrancou com o carro roubado.

O assalto terá acontecido num espaço de sete horas, o período de tempo durante o qual a octogenária esteve a dormir. Quando acordou a mulher tinha uma nódoa negra na face.

A polícia ainda não deteve ninguém.

Por Notícias ao Minuto