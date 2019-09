Bebé nasce com apenas uma perna e sem sexo

Uma adolescente de 13 anos deu à luz ontem, na maternidade do Hospital Municipal do Soyo, província do Zaire, um bebé com apenas uma perna, com dez dedos, que veio a falecer momentos depois de ter nascido, constatou o Jornal de Angola, na região.

O bebé nasceu com os dois membros inferiores juntos, tecnicamente identificado como “cauda de peixe”, sem os órgãos reprodutores que permitam a distinção de sexo, bem como a ausência de ânus.



A puérpera, identificada por Felismina Francisco Isabel, que ainda mora com os pais, deu à luz sem dificuldades e goza de boa saúde, apesar de ainda se encontrar sob observação médica.



O médico gineco-obstetra do Hospital Municipal do Soyo, Bakodir Sabirov, que acompanhou a adolescente, disse ao Jornal de Angola que o trabalho de parto correu com normalidade, apesar de a criança nascer com malformação congénita.



“O parto correu bem, apesar de nascer com apenas uma perna ou seja, dois membros inferiores juntos, o que nós chamamos de cauda de peixe, cujas causas podem ser várias, tais como a ingestão de medicamentos contra-indicados para gestantes ou infecções diversas na mãe”, explicou.



De acordo com Bakodir Sabirov, a falta de consultas pré-natais durante a gestação dificulta a detecção das anormalidades que eventualmente acometem o feto na fase da concepção.



Felismina Francisco Isabel, que manifestava tristeza, disse ao Jornal de Angola ter frequentado as consultas pré-natais, por duas vezes apenas, mas que até ao último momento da gravidez o feto evidenciava movimentos normais. “Eu cheguei a fazer a consulta pré-natal por duas vezes apenas, não sei o que aconteceu. O bebé, antes do parto, foi mexendo normalmente até que saiu”, explicou.

