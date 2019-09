Governo: “Não haverá alteração dos preços das passagens na linha marítima São Vicente/Santo Antão”

31/08/2019 21:10 - Modificado em 31/08/2019 21:10

O Ministro das Finança, Olavo Correia, de visita a Santo Antão, afirmou neste sábado, 31, que não se registará alteração dos preços e nem haverá “deterioração da qualidade do serviço na ligação marítima São Vicente/Santo Antão/São Vicente.

O governante fez estas declarações no encontro que manteve com representantes da CV InterIlhas e operadores que diariamente atuam nesta linha, envolvendo setores como o turismo, os transportes de passageiros e carga, o comércio, agricultura, entre outros, que diariamente dinamizam a linha mais rentável do país.

“As alterações nos preços só serão implementadas, caso vier a acontecer, pela via/recomendação da agência reguladora. Pelo que terá que ser dentro do contexto da regulação” frisou Olavo Correia.

Nesta senda o Ministro assegurou que no contrato assinado com a CV Interilhas, tendo em conta as condicionantes de rota e frequência impostas pelo executivo, em caso de prejuízo, estes serão assumidas pelo Governo através de uma subsidiação, pelo que os encargos não serão passados para os utentes.

De acordo com o governante, o contrato assinado com a CV Interilhas foi com o objetivo de “garantir o interesse dos cabo-verdianos” e elevar os transportes interilhas ao patamar das ambições do país. “De forma geral, isso tem-se repercutido na maioria das linhas. Entretanto, a ligação marítima São Vicente/Santo Antão tem a sua dinâmica própria que carece de atenção especial” reforçou o ministro.