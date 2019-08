Sotavento vai reforçar rota São Vicente/Santo Antão

Segundo informações divulgadas hoje pela Inforpress, o navio Sotavento poderá reforçar brevemente a linha São Vicente/Santo Antão.

A mesma agência noticiosa avança que depois de um terceiro encontro, em cinco dias, entre a administração da CV InterIlhas e a Enapor, tendo em vista a normalização do percurso na linha S. Vicente/Santo Antão, para dar vazão ao grande fluxo de passageiros e cargas entre as duas ilhas, o navio Sotavento, que neste momento se encontra em reparação, deverá, a partir da primeira quinzena de setembro, reforçar o serviço que neste momento é feito apenas pelo navio Inter-ilhas, com quatro viagens diárias em cada sentido.

O número de viagens previsto para o Sotavento, quando começar a operar, será de duas em cada sentido.