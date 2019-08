CV Telecom inaugura nova loja na Cidade de Sal Rei, bem como serviços de alto valor acrescentado

29/08/2019 23:21 - Modificado em 29/08/2019 23:22

A Cabo Verde Telecom inaugura esta sexta-feira, 30 de agosto, a sua mais nova loja, na Cidade de Sal Rei, na ilha da Boa Vista, dando assim continuidade à sua política de modernização e expansão da sua rede direta.

De acordo com a empresa, a grande novidade desta nova loja é o conceito de experimentação que foi aplicado, dando aos clientes a oportunidade de experimentarem os equipamentos expostos e vivenciarem as mais-valias que os serviços neles suportados representam.

E que “esta loja, na linha das anteriormente inauguradas, apresenta um design atrativo e moderno, realçando a imagem institucional da Empresa e reforçando o conceito de aproximação Empresa/Cliente”.

A nova loja também simboliza uma nova era para a CVTelecom nessa ilha, pois, ao lado do investimento na melhoria do atendimento dos seus clientes, representa o início de novas ofertas de alto valor acrescentado suportadas na Fibra Ótica e no 4G, proporcionando, assim, um salto qualitativo dos serviços, seja para as pessoas, seja para as empresas.