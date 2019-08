Cabo Verde Interilhas tem programado 100 viagens ida/volta na linha marítima São Vicente/Santo Antão nos primeiros 14 dias de setembro

29/08/2019 23:09 - Modificado em 29/08/2019 23:09

A Cabo Verde Interilhas, a empresa concessionária do transporte marítimo de passageiros, tem programado realizar 100 viagens ida/volta de 01 a 14 de setembro na linha marítima São Vicente/Santo Antão, a rota marítima mais movimentada do arquipélago.

A informação é avançada pela agência Resermar, na sua página oficial, dando conta que durante os primeiros 14 dias do mês de setembro, serão efetuadas 100 viagens ida/volta na linha marítima São Vicente/Santo Antão. Até 07 de Setembro de acordo com o mesmo, a CV Interilhas efetuará 42 viagens ida/volta nesta linha marítima, sendo que na segunda semana do mês procederá a realização de mais 58 viagens, totalizando 100 deslocações nesta rota.

As viagens, conforme o mapa disponibilizado pela mesma, serão realizadas de domingo 01 a 04 de setembro, quatro viagens diárias (ida e volta), na rota de ligação entre estas duas ilhas. A partir de 04 e até 14 de setembro as viagens voltarão a ser de três por dia (ida e volta), como de resto era praticada até ao início desta semana.

De realçar que com o início da concessão do transporte marítimo de passageiros, a Cabo Verde Interilhas tem enfrentado problemas em responder às demandas da linha São Vicente – Santo Antão, sobretudo na questão do embarque e da venda de bilhetes, facto que já mereceu várias críticas por parte dos utentes.

A Cabo Verde Interilhas começou a operar, em todo o território nacional, no serviço de transporte público marítimo de passageiros e carga entre desde a 15 de agosto. O contrato de concessão foi assinado a 15 de fevereiro é válido para um período de 20 anos, passível de renovação.