São Vicente recebe a VII Edição da Gala do Desporto Cabo-verdiano

29/08/2019 23:03 - Modificado em 29/08/2019 23:03

A VII edição da Gala do Desporto Cabo-verdiano, sob o lema “Promover o desporto, engrandecer Cabo Verde” que reconhece aqueles que ao longo do ano, tanto a nível nacional como internacional se destacaram nas várias modalidades, vai acontecer no dia 09 de novembro, na Praça do Liceu Velho, no Mindelo.

Designada este ano, pelo Governo, de Cidade Capital da Juventude, tendo em conta a sua importância geoestratégica e por ser o segundo polo urbano numa ótica de descentralização, Mindelo prepara-se para receber a VII edição da Gala do Desporto Cabo-verdiano.

Para além da parte desportiva, que conta com um vasto leque de atividades voltadas para as comemorações do dia dos Desporto Cabo-verdiano, do evento consta ainda com uma variada programação cultural, estando estas a cargo da Câmara Municipal de São Vicente.

No ato de apresentação, que decorreu nesta quinta-feira, no Mindelo, para a divulgação do evento, sob o lema “Promover o desporto, engrandecer Cabo Verde”, e que também serviu para a assinatura de protocolos o diretor-geral dos Desportos, Anildo Santos, disse que São Vicente “sempre foi o berço do desporto nacional”, por isso diz esperar que a Gala do Desporto deste ano, seja a cara de São Vicente e do Desporto Nacional. Nesta senda, Anildo Santos, destacou a equipa do CS Mindelense, equipa centenária, pelo seu prestígio e que tem dado “grande contributo” para o desporto nacional.

O diretor-geral do Desporto apontou ainda, o propósito do Governo em anualmente decentralizar a Gala do Desporto, frisando a qualidade como foram realizadas as outras edições em outros pontos do arquipélago, esperando que São Vicente venha também a organizar com mestria a edição deste ano. “São Vicente é uma ilha de desportistas. É uma ilha com dinâmica por excelência e de certeza que os sanvicentinos e os agentes desportivos de São Vicente, principalmente a Câmara Municipal de São Vicente, a nossa maior parceira neste evento, dirá mais uma vez presente” reforçou Anildo Santos, que quer tornar este evento em mais um produto turístico.

Por sua vez, o Vereador da Câmara Municipal de São Vicente, Anildo Jesus, frisou que a promoção da prática desportiva está cada vez mais no centro das preocupações e das políticas da CMSV e de diversas organizações da sociedade civil.

“A escolha da ilha de São Vicente para a realização da Gala do Desporto 2019 não poderia ter sido mais feliz, lembrando que estamos no ano do centenário da equipa do Mindelense, uma equipa com uma história fabulosa no panorama nacional” frisou.

Já a representante da CV Móvel presente no evento, salientou a importância da assinatura do protocolo com o Ministério do Desporto, vincando que o desporto é uma área onde a empresa tem “apostado forte”, por isso o engajamento desta com o desporto.

De realçar que nesta edição vão ser atribuídos prémios em dezasseis categorias; Jornalista desportivo, Órgãos de Comunicação Social, Jovem promessa, Atleta Feminino Residente, Atleta Feminino da Diáspora, Atleta Masculino Residente, Atleta Masculino da Diáspora, Atletas Fair Play, Equipa do Ano, Treinador do Ano, Dirigente do Ano, Árbitro do Ano, Instituição Parceira, Personalidade do Ano, Mérito Desportivo, Alto Prestigio e Prémio Carreira.