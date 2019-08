Isaura Gomes vai ter largo com seu nome, na Ribeira Bote

29/08/2019 22:51 - Modificado em 29/08/2019 22:51

A sétima edição do “Mornajazz” está marcada para decorrer nos dias 23 e 24 de setembro, na zona de Ribeira Bote, e este ano vai homenagear a ex-presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Isaura Gomes.

Setembro é considerado o “mês de Ribeira Bote”, isto para relembrar o ano de 1974, um ano antes da independência do país, em que os moradores da zona enfrentaram militares portugueses que quiseram invadir a zona, porque esta se autodenominava de “Zona Libertada”.

Uma vasta programação, que vai desde a realização de uma feira de saúde e de workshops, bem como torneiros de futebol de salão – que já decorrem, e competição nas modalidades de boxe de rua, karaté, provas de ciclismo e de atletismo, corridas de estafeta e jogos lúdicos, entre outras atividades culturais.

Destaque para as inaugurações de uma creche ao lado da Casa de Criança e do Largo Isaura Gomes

O encerramento da 7ª edição do “Mornajazz” acontece a 28 de setembro, dia em que os organizadores vão entregar troféus aos vendedores dos torneiros e um “diploma de ouro” ao melhor parceiro/patrocinador.

O ponto alto das comemorações do acontece no dia 23 de setembro, com a realização da terceira edição do festival Musical Morna Jazz.

O Morna Jazz é um evento cultural que é realizado por um grupo de moradores ligados à cultura da cidade do Mindelo. O evento está enquadrado no projecto deste grupo “Setembro, mês da Ribeira Bote”.