Centro Cultural do Mindelo apresenta Breu Canisade

29/08/2019 22:48 - Modificado em 29/08/2019 22:48

A mostra do trabalho realizado no segundo módulo desta formação acontece em setembro no Centro Cultural do Mindelo.

Partindo da ideia original de Sérgio Marques, realizada no Festival Tell às escuras, Flávia Gusmão (uma das artistas convidadas para essa mostra – Pt, 2008) aplica agora com os seus formandos pela primeira vez no Mindelo esta proposta, que é realizar peças curtas totalmente às escuras. “Um ato de resistência num mundo totalmente dominado pela Imagem/ Visão”.

“Somos gerados no Som e nascemos para a Visão[…] Começamos a ouvir antes de nascermos, quatro meses e meio após a concepção. A partir daí, desenvolvemo-nos num contínuo e luxuriante banho de sons: a canção da voz da nossa mãe, o sopro da sua respiração, o trombetear dos seus intestinos, o troar do seu coração.

Durante os segundos quatro meses e meio, o Som reina qual Rainha solitária dos nossos sentidos: o mundo fechado e líquido da escuridão uterina tornam a Visão e o Olfacto impossíveis, o Paladar monocromático e o Tacto uma ténue e generalizada pista do que está para vir.

O nascimento traz consigo a ignição repentina e simultânea dos quatro sentidos, e uma intensa competição pelo trono que o Som tinha como seu. O pretendente mais notável é a atenta e insistente Visão que se assume prontamente como Rei, como se o trono tivesse estado vago, à sua espera.

Sempre discreto, o Som passa um véu de esquecimento pelo seu reino e retira-se para as sombras, mantendo um olhar vigilante na vaidosa Visão. Ainda que tenha perdido o seu trono, dificilmente desistirá da sua coroa.”Com as interpretações de, Aldina da Luz, Ana Tolentino, Anderson Fonseca, Andrea Bettencourt, Aurisanda da Luz, Carolina Graça, Débora Roberto, Denise Simone, Eliezer Andrade, Helena Moscoso, Hermínia Graça, Milton César, Nádia dos Santos, Nely Graça, Patrícia Alhinho, Rosete Modesto, Stephanie Silva, Vânia Luz, a produção não o recomenda a quem tem medo do escuro.