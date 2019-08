Seleção Cabo-verdiana de Voleibol masculina soma quarta derrota consecutiva Jogos Africanos

29/08/2019 16:05 - Modificado em 29/08/2019 16:05

A seleção cabo-verdiana de voleibol masculina somou, mais uma derrota, a quarta consecutiva nos 12º Jogos Africanos, ao perder com os Camarões, por 3-0 em jogo do Grupo A na fase preliminar.

Cabo Verde perdeu frente aos camaroneses por 3-0 (25-16, 25-11, 25-23) no quinto dia da competição de voleibol masculino nos Jogos Africanos de África de 2019, depois de perder com o Egipto, Nigéria e Marrocos.

O combinado crioulo integra a fase de grupos do “All Africa Games”, que decorre em Rabat (Marrocos), com os combinados nacionais dos Camarões, Egipto, Argélia, Nigéria e Marrocos.

Depois deste confronto com os Camarões, os comandados do treinador Nelo Ramos voltam a entrar na quadra para defrontar, na última jornada do grupo, a seleção argelina.