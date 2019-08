Santo Antão: Cancelado protesto contra a “desorganização” no sistema de transportes na linha Porto Novo/São Vicente

29/08/2019 15:55 - Modificado em 29/08/2019 15:55

A manifestação anunciada para esta quinta-feira,29, pelos condutores em Santo Antão, contra aquilo que consideram a desorganização” na linha marítima entre esta ilha e São Vicente foi cancelada.

De acordo com a Agência Cabo-verdiana de Notícias, os condutores confirmaram que em princípio tinham marcado o protesto para hoje, mas decidiram cancelá-lo por “motivos de organização”, mas prometem “preparar melhor” a manifestação, que deve acontecer “em breve”, caso a situação se mantiver nessa linha marítima.

“Vamos organizar-nos melhor e marcar em breve essa manifestação, se continuar essa desorganização no cais do Porto Novo”, avançaram os condutores, citados pela mesma fonte. Estes dizem-se “preocupados” com a situação reinante nessa linha, sobretudo no tocante à venda de bilhetes e transporte de viaturas.

Os santantonenses no geral manifestam-se “apreensivos com a situação da linha marítima entre Santo Antão e São Vicente, assegurada, nesta altura, apenas por um ferryboat, o Inter-ilhas, com capacidade para transportar 300 passageiros.

O navio Inter-ilhas tem efetuado, diariamente, quatro viagens (começou com três), como forma de atender à demanda neste percurso, o mais movimentado do arquipélago, que, em média, transporta mais de um milhar de passageiros/dia.

A “grande preocupação” dos santantonenses relaciona-se com o facto de apenas um navio assegurar essa linha, que, até meados deste mês de Agosto, era servida por duas embarcações (Inter-lhas e Liberdadi).

Desde o dia 15 deste mês, os transportes marítimos em Cabo Verde são assegurados pela empresa Cabo Verde Inter-Ilhas, criada na sequência da concessão do serviço marítimo inter-ilhas por parte do Governo.