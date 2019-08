Abertas as Inscrições para o Primeiro Fórum Nacional da Juventude no Mindelo

29/08/2019 15:07 - Modificado em 29/08/2019 15:07

No âmbito do Programa YouthConnekt, o Governo de Cabo Verde anunciou hoje, que se encontram abertas as inscrições para o primeiro Fórum Nacional de Juventude que se realiza na cidade do Mindelo. Iniciativa que partiu do Governo em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

O fórum visa promover espaços para participação cívica e o engajamento da juventude, através de auscultação, reflexão e debate no âmbito da definição de políticas para a juventude.

Este evento tem como objectivo reforçar o diálogo através da reflexão e debates entre o Governo e a juventude cabo-verdiana de forma a contribuir para incrementar a participação cívica e política da juventude no âmbito das Agendas 2030 e 2063.

A mesma fonte, fundamenta que a juventude assume um papel fundamental no Programa do Governo, sendo considerada uma prioridade para o desenvolvimento de uma sociedade sustentada e equilibrada.

Neste sentido salienta que as políticas desenvolvidas serão feitas através de um diálogo entre o Governo e sociedade juvenil, na promoção de medidas inovadoras que atendam às suas necessidades e às suas expectativas, designadamente nas áreas de emprego, formação, recreação e desporto, associativismo e voluntariado.

Conforme avança o comunicado do Gabinete de comunicação e imagem do Governo, irão participar 120 adolescentes e jovens de ambos os sexos e de todas as ilhas do país, mediante inscrição prévia. O mesmo avança que todos os custos (transporte, alojamento e alimentação) serão suportados pela organização. As candidaturas encontram-se abertas desde hoje 29 de agosto até 10 de setembro de 2019.

O primeiro Fórum Nacional de Juventude no Mindelo acontece de 3 a 5 de outubro de 2019.