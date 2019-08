Número de passageiros nos aeroportos nacionais cresce 3%

29/08/2019 14:55 - Modificado em 29/08/2019 14:55

O Instituto Nacional de Estatística (INE) emitiu nesta quinta-feira, novos dados que dão conta do aumento do número de passageiros transportados por via aérea, mas também da diminuição do número de navios que entraram nos portos nacionais.

De acordo com o INE os dados são relativos ao segundo trimestre deste ano e mostram que, em termos homólogos, registou-se uma diminuição de 3,0% de aviões movimentados nos aeroportos e aeródromos nacionais, mas que, simultaneamente, o número de movimentos de passageiros, nos aeroportos e aeródromos aumentou 3,0%.

O INE avança que nos aeroportos e aeródromos nacionais, registou-se um aumento na tonelada de cargas movimentadas (13,6%); e o correio movimentado aumentou (8,4%), relativamente ao mesmo período de 2018.

Quanto aos transportes marítimos, no período entre 1 de abril e 30 de junho deste ano registou-se um decréscimo de “13,3% do número de navios movimentados nos portos nacionais em relação ao período homólogo” e também uma diminuição de 6,7% do número de passageiros que chegaram a Cabo Verde por via marítima. “Todavia, as mercadorias movimentadas aumentaram 11,5%, face ao trimestre homólogo”, anota o INE.

O INE informa, também, que se registou no segundo trimestre deste ano “um acréscimo ligeiro de 1,7% no número de passageiros transportados nos autocarros, face ao trimestre homólogo”.