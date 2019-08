Santo Antão: Ponte de Canal será reabilitada no último trimestre de 2019

29/08/2019 14:45 - Modificado em 29/08/2019 14:45

O aqueduto “Ponte de Canal”, estrutura hidráulica construída em 1956, localizada na Ribeira Grande, Santo Antão, que alberga na parte superior uma levada ou canal de água que faz a travessia da água de um lado para o outro, para irrigação agrícola nas imediações das localidades Boca de Ambas-as-Ribeiras e Boca de Coruja, vai ser reabilitado ainda este ano, conforme informa o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do IPC.

De acordo com o Ministério, a Ponte de Canal será reabilitada no âmbito no Plano Nacional de Reabilitação de Edifícios Históricos e Religiosos, traçado pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Instituto do Património Cultural (IPC). A sua reabilitação é financiada pelo Governo de Cabo Verde, no quadro do PRRA e avaliada em 30 mil contos.

Para efeito, no âmbito do protocolo de parceria assinado entre o Instituto do Património Cultural, Infraestruturas de Cabo Verde, SA / Ministério das Infra-Estruturas, do Ordenamento do Território e Habitação e o Instituto de Construção da Universidade do Porto, encontra-se no local uma equipa de engenheiros destas instituições, para a inspeção estrutural do aqueduto, possibilitando aferir o seu estado de conservação.

A mesma fonte realça que, a equipa já efetuou a recolha de amostras de carotes e dos demais componentes materiais, com o objectivo de analisar o nível de desgaste do betão, bem como da sua carbonatação.

Ainda, a nível da engenheira já foi efetuado o levantamento dos danos geométricos rigoroso dos pilares em altura da Ponte de Canal, bem como a análise lateral dos pilares, verificando a resistência atual da estrutura.

Este levantamento técnico, subsequente à missão da mesma equipa no passado mês de junho, tem por objetivo elaborar o projeto de reabilitação da Ponte de Canal, uma estrutura edificada em alvenaria de pedra e argamassa que se ergue num arco abatido de volta perfeito, que por sua vez é encimado com molduras, também em formato de arco romano.