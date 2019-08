Sanvicentino “Dodô” destaca-se como primeiro cabo-verdiano a atuar no campeonato da Ilha de Malta

28/08/2019 23:21 - Modificado em 28/08/2019 23:21

Aílton Jorge Soares, ou simplesmente Dodô, de 28 anos, natural de São Vicente, estreou-se no último fim-de-semana no campeonato principal de Malta, tornando-se no primeiro cabo-verdiano a jogar nesta liga europeia.

O empate a zeros entre o Gzira United e o Hamrum Spartans na primeira jornada da Primeira Liga Maltesa de Futebol, ditou que “Dodô” fosse o primeiro cabo-verdiano a participar nesta prova, num jogo onde foi lançado a titular pelo treinador Manuele Blasi, e substituído aos 72 minutos de jogo.

Dodô de 28 anos, conhecido por ser um exímio finalizador, foi formado no Batuque FC, estreia-se agora como profissional, depois de ter jogado vários anos no Afro Napoli United e Procida, equipas semi-profissionais italianas, onde conquistou vários prémios de melhor jogador e melhor marcador.

“Dodô” volta a entrar em campo nesta sexta-feira, 30, desta feita para fazer a estreia em casa, com o Gudja.