Concorrente de ‘Miss Nude’ incendeia bar de strip de forma acidental

28/08/2019 15:31 - Modificado em 28/08/2019 15:31

O clube de strip ‘Crazy Horse’, em Adelaide, teve de ser evacuado na sequência de um acidente durante o concurso ‘Miss Nude Australia’.

A concorrente estaria a fazer uma demonstração com fogo quando, sem querer, incendiou o espaço. Os bombeiros tiveram que ser chamados ao local e o espaço foi evacuado.

Um porta-voz do espaço de diversão revelou que as chamas se alastraram aos cortinados e parte do palco ficou danificada. O percalço fez danos no valor de quase 3 mil euros.

Van Dangerfield foi desclassificada do concurso e no Instagram pediu desculpas pelo sucedido, numa publicação que mais tarde eliminou.

“Peço desculpa a todos pelo que aconteceu ontem à noite. Fui desqualificada mas desejo a todas as participantes muita sorte”, podia ler-se.