Minutos após nascer, reconhece voz do pai, sorri e ‘derrete’ a Internet

28/08/2019 14:49 - Modificado em 28/08/2019 14:49

Relação construída, ainda, durante a gravidez traduziu-se ‘cá fora’ assim que Antonella nasceu.

Ao longo da gravidez da sua mulher Tarsila, o pai Flavio Dyego Vilela Dantas, de 25 anos, manteve o hábito de conversar todos os dias com o bebé que a sua cara metade carregava no ventre. Embora ainda sem se conhecerem pessoalmente, pai e filha estabeleceram logo ali uma ligação que ganhou vida assim que a pequena Antonella chegou ao mundo.

Uma imagem tirada após o parto, mostra o momento em que Flávio terá falado para a filha e esta, em resposta, sorriu alegremente, quase que como se reconhecesse.

A mãe da criança conta que depois de nascer, a menina foi colocada no seu peito, ainda a dormir. Nesse momento, o pai aproximou-se e decidiu interagir com o mais recente membro da família. E a resposta veio num ‘sorriso fácil’.

A família está certa de que a menina sorriu porque reconheceu a voz do pai e mais curioso ainda é que tudo tenha acontecido no dia 11 de agosto, Dia dos Pais, no Brasil.

A imagem do momento foi partilhada nas redes sociais e já se tornou viral.

Por Notícias ao Minuto