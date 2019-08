Cabo Verde entre as 20 maiores origens/destinos de passageiros do Aeroporto de Lisboa em julho

28/08/2019 00:32 - Modificado em 28/08/2019 00:32

O Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, registou um novo recorde mensal de passageiros em julho passado, tendo atingido, pela primeira vez, um número acima dos três milhões, (3.105.398), sendo que Cabo Verde integra a lista das 20 maiores origens/destinos que contribuíram para o novo recorde.

De acordo com dados divulgados pela imprensa portuguesa nesta terça-feira, houve um aumento em 7,8% ou 224,7 mil passageiros relativamente ao mês homólogo de 2018. O anterior máximo mensal datava de agosto de 2018, com 2.896.198 passageiros.

As dez principais origens/destinos internacionais de passageiros em julho são: França, com 348.184 passageiros; Espanha, com 327.402; Reino Unido, com 257.499; Alemanha, com 246.483; Brasil, com 217.051; Itália, com 176.219; Estados Unidos, com 154.322; Suíça, com 128.557; Holanda, com 107.848; e Bélgica, com 86.689.

Já quando se consideram as 20 maiores origens/destinos de passageiros, os aumentos de passageiros mais fortes foram nas rotas que ligam a capital portuguesa à Irlanda, que tiveram um aumento em 87,5%, e as rotas de Cabo Verde, que tiveram um aumento em 33,2 por cento.

Os dados demonstram que o novo recorde se deve às rotas internacionais, que somaram 2.739.062 passageiros, com um aumento em 8,6% ou 217,7 mil passageiros, enquanto o tráfego doméstico, incluindo ligações em Portugal Continental e Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, teve um aumento passageiros de apenas 1,9% ou cerca de sete mil viajantes, totalizando 366.336.

O pior resultado, por sua vez, foi da rota dos Emirados Árabes Unidos (Lisboa-Dubai, operado pela Emirates), que teve uma quebra de passageiros de 13,2 por cento.