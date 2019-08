Ordem dos Médicos promete ações jurídicas contra informações “ofensivas e caluniosas”

A Ordem dos Médicos de Cabo Verde (OMC) promete agir judicialmente contra as informações “ofensivas e caluniosas” sobre a classe no país.

De acordo com um comunicado divulgado, a Ordem dos Médicos de Cabo Verde (OMC) considera que o conteúdo de determinadas notícias veiculadas ultimamente por alguns órgãos de comunicação social nacionais e, também, nas redes sociais, são insultuosos.

O mesmo adianta que nos últimos meses, os médicos cabo-verdianos têm sido alvo de várias notícias que os responsabilizam pelo desfecho menos favorável ocorridos com alguns pacientes. O documento diz que é lamentável, que profissionais de saúde sejam expostos nas redes sociais de “forma irresponsável, gratuita e sem qualquer fundamento”.

A OMC, citada pela Agência Cabo-verdiana de Notícias, lembra que Cabo Verde é “respeitado em todo o mundo” pelos seus “ganhos” no sector da saúde, atingindo uma redução marcada de mortalidade materna, da mortalidade geral e infantil e cobertura vacinal de “quase 90 por cento (%)”.

Para a Ordem dos Médicos, a “forma desonrosa” como se tem exposto o médico “insulta e prejudica irremediavelmente este profissional” e tem “impacto negativo”, deixando-o “vulnerável e indefeso”.

Diante desta situação, a OMC apela aos seus membros a continuarem a cumprir as suas funções “sem receios”, com base na “maior evidencia científica disponível” e a “não se intimidarem nas situações em que se sintam injustiçados”.

A OMC conclui a nota anunciando que pretende agendar uma reunião com os responsáveis dos principais órgãos de comunicação social, Agência Reguladora da Comunicação Social (ARC) e Entidade Reguladora de Saúde (ERS) para analisar a forma como têm sido veiculadas certas notícias relacionadas com o exercício da medicina no país.