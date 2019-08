Sal: Cidadão português em TIR e interditado de sair do país

Segundo comunicado da Polícia Judiciária, o homem, de 31 anos, de nacionalidade portuguesa, foi detido na segunda-feira, na localidade de Santa Maria. O indivíduo está acusado da prática de um crime de condução perigosa de meio de transporte, um crime de condução de veículo motorizado sob efeito de álcool, um crime de ofensa à integridade física por negligência e um crime de dano qualificado.

A detenção ocorreu dentro do plano de prevenção e segurança, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal – DICS, da PJ.

O detido foi presente, esta terça-feira, 27, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo lhe sido aplicado TIR, Interdição de saída do país e apresentação periódica às autoridades.