Brasil: Recém-nascido encontrado abandonado debaixo de um carro

27/08/2019 23:25 - Modificado em 27/08/2019 23:25

Criança foi encontrada por um estudante que seguia caminho para a faculdade.

Um bebé recém-nascido foi encontrado, esta terça-feira, abandonado debaixo de um carro, na localidade conhecida como Porto da Madama, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Segundo relata o G1, a criança ainda tinha o cordão umbilical e foi encontrada por um estudante que seguia para a faculdade.

Foi o choro do bebé que alertou o jovem para a situação, tendo-se deparado com o recém-nascido ao lado da roda do carro que ali estava estacionado.

As autoridades policiais de São Gonçalo foram mobilizadas para o local antes das 8 horas desta terça-feira. Os bombeiros que socorreram a criança confirmaram tratar-se de um menino, pesava aproximadamente 2,8 kg e media 48 cm. O seu estado de saúde é estável, adianta ainda o G1.

Desconhece-se, nesta altura, o responsável pelo abandono da criança e o contexto em que este aconteceu.

Por Notícias ao Minuto