China anuncia nova era na relação com África

27/08/2019 23:04 - Modificado em 27/08/2019 23:04

A oitava edição do Fórum de Centros de Pesquisa China-África teve início ontem no complexo estatal Diaoyutai, em Pequim, na China. A agenda do encontro é marcada pelo anúncio de uma nova era na relação entre o continente africano e o gigante asiático.

Foto: Jornal de Angola

Pretende-se que a nova fase seja marcada por uma maior aproximação entre a academia africana e chinesa com o objectivo de reforçar o conhecimento mútuo e melhorar a cooperação entre as duas partes. Também a comunicação social foi convocada a participar neste esforço contra aquilo que os chineses e alguns africanos classificam de “campanhas de desinformação com origem nos países ocidentais”.

O fórum foi inaugurado pelo vice-ministro das Relações Exteriores da China, Chen Xiaodong, que advogou por um novo “estatuto nas relações entre a China e o continente africano, com um maior envolvimento das universidades e centros de pesquisa”.

“Defendemos ainda um maior engajamento da comunicação social chinesa e africana para contrapor as histórias e campanhas negativas que são publicadas sobre a relação entre as duas partes”, frisou o dirigente chinês.

Por Jornal de Angola