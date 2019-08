Cruzeiros do Norte realiza torneio de futsal para angariar fundos e materiais escolares

27/08/2019 15:16 - Modificado em 27/08/2019 15:16

O grupo carnavalesco Cruzeiros do Norte, vencedor do Carnaval de Mindelo 2019, realiza um torneio de futsal Interzonal, com o intuito de angariar fundos para compra de materiais escolares, que posteriormente serão doados a crianças necessitadas, assim como verbas para a organização do Carnaval do próximo ano.

Conforme declarações prestadas pelo presidente do grupo, Jailson “Juff” à Inforpress, há 19 anos que esse torneio interzonal é realizado em Cruz de João Évora, sendo as últimas 6 da responsabilidade do grupo.

O mesmo avançou que esta edição será em parceria com o Grupo Desportivo e Recreativo Escadinha (grupo este que também realiza eventos de forma a ajudar os mais necessitados) e a intenção é arrecadar fundos para o carnaval do próximo ano, mas também obter materiais escolares para doar a crianças de famílias mais necessitadas.

Os bilhetes para assistir o jogo, segundo Jailson, custam 30 escudos, mas que, no entanto, nas quartas-de-final, os bilhetes serão substituídos pela entrega de cadernos e material didático diverso.

No futsal masculino a equipa de Cruz jogará contra a zona de Lombo de Tanque, Alto São Nicolau vs Fonte Inês, Montsú contra Alto Mira Mar e Bela Vista com Vila Nova.

Já no futsal feminino, com menos zonas participantes, a equipa de Cruz jogará contra a de Alto São Nicolau e a equipa de Lombo de Tanque jogará contra a de Ribeirinha.O torneio decorre no polivalente de Cruz João Évora e vai até o dia 21 de setembro.