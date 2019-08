Académica do Mindelo contrata treinador português Carlos Machado

A “Micá” do Mindelo, terá cara nova no banco na próxima época desportiva do campeonato regional de futebol de São Vicente, que se avizinha, e vai ser orientada, pelo treinador português, filho de pai cabo-verdiano, Carlos Machado.

A informação é avançada pela Agência Cabo-verdiana de Notícias, dando conta de que o treinador, tem marcado a sua chegada a Cabo Verde para a próxima quinta-feira, 29, e pretende iniciar os trabalhos no dia 12 de setembro.

Carlos Machado adiantou que objetivo nesse segundo desafio fora de Portugal é fazer o “melhor possível e trazer” a Académica do Mindelo aos lugares que merece. “Estamos a falar de um clube com muita história e sei das dificuldades que vou encontrar porque em São Vicente o Mindelense e o Batuque são equipas muito fortes, principalmente o Mindelense”, apontou o treinador citado pela mesma fonte.

No entanto garantiu que a equipa vai lutar para os lugares que dão acesso ao campeonato de Cabo Verde, lembrando que para o próximo ano São Vicente tem direito a duas vagas, uma vez que Mindelense é o detentor do título nacional.

O treinador esclareceu que essa oportunidade foi apresentada pelo irmão Paulo Machado que é proprietário de uma empresa de representação de jogadores e por um membro da direcção da Académica do Mindelo.

“É um regresso a um país que me diz muito, além de ter pai cabo-verdiano a minha infância, até aos 13 anos de idade, foi em Cabo Verde, na ilha do Sal. Por isso não pensei duas vezes”, fundamentou.

A mesma fonte avançou que Carlos Machado ajudou na transferência de muitos jogadores cabo-verdianos para Portugal nomeadamente Babanco, Sténio, Mailo e Maniche, para além de uma “forte ligação” de amizade com os treinadores Lúcio Antunes e Luís Leite.

“Basta olhar para a seleção de Cabo Verde e para os jogadores que estão em Portugal para nos apercebemos que os futebolistas cabo-verdianos têm muita qualidade”, pronunciou Carlos Machado.