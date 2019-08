Chefe do Governo cabo-verdiano participa da VII Conferência da TICAD

27/08/2019 14:00 - Modificado em 27/08/2019 14:00

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, participa, a partir de hoje, 27, no Japão, na VII Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento da África (TICAD). A Conferência realiza-se na cidade de Yokohama entre 28 e 30 de Agosto .

A conferência tem como principal tópico o “Fazer progredir o desenvolvimento da África, pela via da tecnologia, da inovação e do capital humano”.

Conforme foi adiantado por uma nota do Governo, a participação do Primeiro-ministro cabo-verdiano eleva as expectativas nas relações entre as duas nações.

“A opção actual do Executivo cabo-verdiano é alicerçada numa abrangente e diversificada cooperação nos seguintes sectores: mar, fornecimento de equipamento para a pesca artesanal, Saúde, Proteção Civil, onde se destaca o Projecto de apoio a capacidade nacional de resistência a catástrofes naturais; Infra-estruturas Energéticas, assim como se pretende reforçar o diálogo com intenção de atrair o Investimento Privado japonês”.

A mesma fonte adianta ainda que, para além da VII Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento da África estão previstos outros encontros entre entidades dos dois países, numa perspectiva de reforçar todas as vertentes da relação de Cabo Verde com a Terra do Sol Nascente.

“O Chefe do Governo cabo-verdiano, à margem da cimeira, será recebido pelo seu homólogo japonês Shinzo Abe e manterá um encontro com o Director Geral da FAO, Qu Dongyu, visitando posteriormente algumas instituições e empresas japonesas” avança a nota do Governo.

O chefe do executivo cabo-verdiano faz-se acompanhar por uma comitiva composta pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares, pela Embaixadora de Cabo Verde na China, Tânia Romualdo, e ainda pelo Embaixador, Eduardo Silva.