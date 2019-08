Google não esquece aniversário de Cesária Évora

27/08/2019 13:28 - Modificado em 27/08/2019 13:28

A Diva dos pés descalços faria hoje 78 anos, e a multinacional norte-americana Google não esqueceu a data, com um doodle com a imagem da cantora sanvicentina.

Cesária Évora é esta terça-feira homenageada pela empresa multinacional de serviços online e software do Estados Unidos da América, Google, no dia em que se fosse viva a “Diva dos pés descalços” de Cabo Verde completaria 78 anos.

Na imagem, a foto da cantora aparece enquadrada com a cidade do Mindelo, onde nasceu e cresceu. O facto já está a ser assinalado por vários jornais internacionais, que aproveitam para relembrar a carreira musical da cantora cabo-verdiana mais conhecida no mundo. A Rainha da Morna, nascida a 27 de agosto de 1941 faleceu, aos 70 anos, no dia 17 de dezembro de 2011, no Mindelo, após 45 anos de carreira musical.