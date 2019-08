Mindelense já tem novo equipamento para época 2019/20

27/08/2019 00:03 - Modificado em 27/08/2019 00:03

O Clube Sportivo Mindelense campeão nacional de Cabo Verde, já divulgou imagens daquele que será o equipamento principal para a nova época desportiva, com destaque para os novos patrocinadores.

O clube da Rua de Praia, que este ano comemora o seu centenário, tendo em vista o arranque da nova época desportiva que principia em outubro próximo, já tem pronto o equipamento que irá envergar.

O novo equipamento dos Leões da Rua de Praia, para além de ser todo encarnado, destaca-se pelos símbolos dos novos patrocinadores oficiais, a Electra, empresa de produção e distribuição de energia elétrica e água e a CV Móvel, a empresa mais antiga de comunicação em Cabo Verde. Salienta-se que ambos os contratos são validos por dois anos.

O Campeonato Regional de São Vicente época 2019/20, de acordo com a programação da Associação Regional de Futebol da ilha, arranca a 12 de outubro com a disputa da primeira jornada do Torneio Abertura.