Peça “Mestre Igor” co-produção cabo-verdiana no Festival de Teatro Lusófono

26/08/2019 23:45 - Modificado em 26/08/2019 23:45

A peça “Mestre Igor” co-produzida por três companhias de teatro, Somá Cambá, Criar Teatro e Craq ´Otchod, vai ser apresentado nesta terça-feira, 27, em Teresina, Brasil, no Festival de Teatro Lusófono (FestLuso).

A comédia com duração de 60 minutos, em crioulo e português, é uma adaptação da peça “Noiva Virtual”, do brasileiro Martim Santana, que traz uma dinâmica contemporânea à antiga história de suspense e terror em torno do bem conhecido monstro Frankenstein.

Esta vai ser a primeira vez que um projeto do género representa Cabo Verde neste evento. O FestLuso decorre até 31 de agosto, e conta com a participação de grupos de praticamente todos os países de expressão portuguesa.

De ressalvar que o grupo teve alguns problemas no que toca a obtenção de patrocínios, que, no entanto, foram sanados, após terem recebido os apoios necessários.

O FestLuso arrancou nesta segunda-feira, 26, e decorre até 31 do corrente mês em Teresina, Capital do Piauí e vai contar com grupos teatrais de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e Portugal.