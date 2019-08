Seleção Feminina de Futebol de Praia conhece nesta terça-feira adversários para Mundial do Dubai

Foto: Inforpress

A seleção Feminina de Futebol de Praia de Cabo Verde, medalha de ouro nos Jogos Africanos de Praia realizados na ilha do Sal em junho passado, conhece nesta terça-feira as seleções com quem irá medir forças durante a fase de grupos do Mundial de Futebol de Praia que se realiza de 11 a 16 de Outubro no Dubai.

De acordo com informações veiculadas pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Cabo Verde tem a companhia de Inglaterra, Espanha, Paraguai, Brasil, México, Rússia e Estados Unidos da América. A fase de grupos será sorteada nesta terça-feira, em Doha no Qatar.

Recorda-se que o Brasil é detentor do título que conquistou na última edição nas Bahamas em 2017. Também a seleção canarinha é a mais titulada desta competição onde em 19 edições, já levantou o troféu por 14 vezes, por isso será sem dúvidas o principal candidato a nova vitória na competição.

Rússia e Portugal duas vezes cada e a Franca uma vez, completam o lote de equipas que já venceram o Mundial de Futebol de Praia.