Sokols 2017 à espera da resposta do Ministro sobre ligação aérea São Vicente-Lisboa-São Vicente

26/08/2019 23:33 - Modificado em 26/08/2019 23:33

O movimento cívico Sokols 2017, através de uma nota na sua página do facebook, aponta que no dia 12 deste mês enviou uma missiva ao Ministro dos Transportes, José Gonçalves, sobre o anúncio feito pelo Primeiro Ministro, acerca dos voos da ligação aérea São Vicente-Lisboa-São Vicente, pela CV Airlines, mas que até ao momento não obteve nenhuma resposta.

De acordo com o Sokols 2017, a iniciativa surgiu após a notícia sobre o reforço, por parte da CV Airlines, dos voos Praia-Lisboa-Praia, a 30 de agosto, com a chegada do Boeing 737-300, não se falando nada sobre a ligação São Vicente-Lisboa-São Vicente, como de resto foi anunciado pelo PM, Ulisses Correia e Silva, aquando da inauguração da asfaltagem da estrada Mindelo-Baía das Gatas.

Na missiva dirigida ao Ministro dos Transportes, o Sokols 2017 solicitava informações mais concretas sobre a ligação São Vicente-Lisboa-São Vicente pela CV Airlines, como foi anunciada, bem como a “previsão da sua implementação”, visto ser uma “imperiosa necessidade”.

No entanto, como refere a mesma fonte, até ao momento ainda não receberam nenhuma resposta de José Gonçalves, responsável pela pasta dos Transportes.