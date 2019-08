Casou com duas mulheres ao mesmo tempo por não conseguir escolher uma

26/08/2019 22:37 - Modificado em 26/08/2019 22:38

Homem de nacionalidade indonésia não conseguia escolher com qual das mulheres queria casar e, assim, assumiu o matrimónio com as duas.

Um homem natural da Indonésia tornou-se viral depois de ter sido noticiado que casou com duas mulheres ao mesmo tempo, na mesma cerimónia.

Por não conseguir escolher uma das duas namoradas, este homem conversou com elas, tendo conseguido que elas aceitassem partilhá-lo em medidas iguais.

“O meu coração não aguentava ver uma delas magoada, por isso, decidiu casar com as duas”, explicou o homem ao site VICE Indonesia.

Isto só foi possível porque na Indonésia um homem pode ter duas mulheres, mas apenas se a primeira o autorizar.

Assim, o homem casou com uma namorada que depois autorizou o casamento com a segunda. E para ser tudo mais rápido e até económico, os dois casamentos realizaram-se na mesma cerimónia, apenas com a diferença de alguns minutos.

Por Notícias ao Minuto