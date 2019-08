A mulher cuidou dele noite e dia. Cinco anos depois, ele acordou do coma

Uma verdadeira história de amor, fé e persistência.

Um homem de nacionalidade chinesa acordou do coma em que se encontrava há cinco anos, período durante o qual esteve internado no hospital e onde contou, noite e dia, com o apoio e dedicação da sua mulher.

Li Zhihua foi atropelado por um motociclista em agosto de 2013, e ficou com graves lesões cerebrais que o deixaram em estado vegetativo. Ao longo dos últimos anos, conta o Daily Mail, a sua mulher transformou-se na sua principal cuidadora, dedicando-lhe mais de 20 horas de atenção por dia.

Dia após dia, Zhang Guihuan manteve-se ao lado do marido, conversando com ele, cantando para ele e mantendo a esperança de que um dia iria acordar. A mulher dormia apenas cerca de três horas por dia e terá perdido 10 kg ao longo deste tempo.

Para o médico de Li, esta dedicação foi muito importante para estimular o seu sistema nervoso e os resultados estão aí. O especialista refere que o homem tinha consciência do que se estava a passar ao seu redor, mas não conseguia comunicar.

Cinco anos depois, o Li acordou e as suas primeiras palavras foram: “Mulher, eu amo-te”.

Li Zhihua permanece internado para ser sujeito a mais exames e tratamentos e a sua mulher garante que enquanto estiver vivo manter-se-á sempre do seu lado.

Por Lusa