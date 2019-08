Amazónia: Imagens da NASA revelam porque incêndios são problema de todos

26/08/2019 13:50 - Modificado em 26/08/2019 13:50

Imagens captadas por satélite revelam nuvem de gás nocivo para qualidade do ar e com papel nas alterações climáticas.

Se as imagens dos incêndios da Amazónia que a NASA começou por partilhar já davam motivos para preocupação, as imagens criadas com recurso à Sonda Atmosférica de Infravermelhos da agência espacial vai mostrar-lhe porque os fogos na floresta brasileira são um problema de todos.

O instrumento da NASA a bordo do satélite Aqua mostra a formação de uma nuvem de monóxido de carbono a surgir na área dos incêndios na Amazónia, deslocando-se não só para o oceano Pacífico como também para a zona da cidade São Paulo, cujos céus foram cobertos pelo fumo.

“O monóxido de carbono é um poluidor que pode ser transportado para longas distâncias e persiste na atmosfera por mais de um mês. À altitude destas imagens, o gás tem pouco efeito no ar que respiramos mas, ventos fortes podem levá-lo para mais perto do solo onde pode impactar a qualquer do ar. O monóxido de carbono desempenho um papel não só na poluição do ar como também nas alterações climáticas”, pode ler-se no comunicado da NASA partilhado pelo Mirror.

Por Notícias ao Minuto