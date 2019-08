Tânia Rodrigues: “As mulheres são iguais aos homens no desporto”

23/08/2019 16:32 - Modificado em 23/08/2019 16:32

O Voluntarismo São Vicente e a Plataforma Djunta Mon, em parceria com a Direcção Geral dos Desportos, realizaram na manhã desta sexta-feira, na cidade do Mindelo, um Workshop com o tema “O papel da mulher no desporto” mais especificamente no basquetebol.

O objectivo desse Workshop, conforme Alveno Soares, fundador e dinamizador da Plataforma Djunta Mon, é mostrar o quanto o desporto é importante e a base da qualidade de vida dos amantes do mesmo, e que a mulher tem um papel muito importante nessa temática.

Questionado sobre a igualdade de género da mulher e do homem no desporto em Cabo Verde, Avleno diz que “a mulher e o homem têm essa igualdade de oportunidade no desporto, e num país como Cabo Verde acho que estamos numa boa situação em matéria de igualdade de género na participação desportiva, mas podemos ter mais, e é esse o objectivo. Ter mais mulheres no desporto de forma a serem valorizadas pelo trabalho que fazem.

Tânia Rodrigues, ex-atleta, treinadora de basquetebol, uma das oradoras desse Worshop, em entrevista expressou a importância da partilha de experiência de forma a motivar as meninas mais jovens a praticar a modalidade. A mesma diz que “existe um receio de que as mulheres não são capazes, ou não são tão boas no desporto quanto os homens, mas isso não é verdade. Nós mulheres somos iguais aos homens no desporto e conseguimos assim como eles, e é isso que queremos transmitir para essas mulheres.

O Workshop iniciou-se na manhã de hoje no Centro de Estágio da FCF, numa sala com mais ou menos 40 participantes entre atletas, dirigentes e árbitros e estende-se até a tarde de hoje.