São Vicente: Kriol Itá oferece materiais desportivos à Universidade de Cabo Verde

22/08/2019 14:07 - Modificado em 22/08/2019 14:07

A Universidade de Cabo Verde vai receber hoje, 22 de Agosto, materiais desportivos doados pela Associação Amizade Cabo Verde-Itália, Kriol-Itá, tanto para masculinos como femininos.

A Presidente da Associação Kriol-Itá, Maria Silva, em declaração a Rádio de Cabo Verde, diz que “essa oferta vem na ótica daquilo que é a nossa iniciativa, a de apoiar em particular o desenvolvimento do desporto em Cabo Verde, assim como temos feito com federações, alguns clubes e associações desportiva” realçando que “nós acolhemos o pedido do Estado de Cabo Verde em apoiar nesse sentido”.

Maria Silva salienta ainda que “o equipamento de futebol foi feito expressamente para a Universidade de Cabo Verde, com todas as suas corres e estampagens necessárias, tanto para a equipa de futebol feminino como de masculino.

A mesma afirma que o objetivo é a promoção do desporto para que este seja sempre um elemento importante sobretudo para os jovens de Cabo Verde, onde muitas vezes, sem saber, com pequenos gestos se acaba por fazer grandes coisas.

O donativo será entregue na tarde desta quinta-feira, pelas 16h00, nas instalações da UNI-CV.