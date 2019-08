Cabo Verde recebe “Startup weekend” pelo oitavo ano consecutivo

22/08/2019 13:04 - Modificado em 22/08/2019 13:06

Sob o tema da Sustentabilidade – “Sustainable Revolution”, o “maior” evento de empreendedorismo do mundo volta em 2019 a Cabo Verde.

Sediado em cinco partes diferentes do país, desde Santa Cruz e cidade da Praia em Santiago; Paul, Santo Antão; Sal Rei na Boa Vista e em Mindelo, São Vicente, esta maratona de inovação Startup Weekend (SW) é uma oportunidade para os empreendedores se conectarem com pessoas que gostam de construir coisas novas, descobrirem em que fase estão na jornada do empreendedorismo, aprenderem o que é necessário para começar uma empresa e lançar um negócio de forma rápida.

De acordo com a organização, depois de todas as edições locais do Startup Weekend “Sustainable Revolution” terminarem, haverá uma competição nacional online, onde participarão as 3 equipas vencedoras de cada edição local. O anúncio do vencedor nacional, entre cinco finalistas, acontece a 10 de Dezembro.

“Além de contribuir para o fortalecimento do ecossistema de Startups em Cabo Verde e levar o nome do país pelo mundo afora, esta é uma oportunidade única de aprendizado. De “colocar a mão na massa” e fazer networking com outros participantes e mentores”, explica Samir Pereira, Diretor Executivo da Cheetah Start. “Esse programa é uma imersão dentro do mundo de empreendedorismo, negócios, inovação e, claro, sustentabilidade!”

O Startup Weekend é um evento internacional que se realiza em mais de 150 países, apoiado pela Google for Startups. No fim de semana do Startup Weekend os empreendedores dispõem de 54 horas para discutir as melhores ideias, formar equipas, criar modelos de negócios e definir a estratégia a seguir para validar e implementar as suas startups.

A Pró Empresa, a PNUD e a CV Móvel são os principais parceiros e patrocinadores do programa.

O Startup Weekend Sustainable Revolution conta, ainda, com o apoio da Caixa Económica de Cabo Verde.