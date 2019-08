São Vicente: Inaugurada hoje Tartaruga Gigante da praia da Laginha

21/08/2019 23:40 - Modificado em 21/08/2019 23:40

Foi inaugurada no final da tarde de hoje, a Tartaruga Gigante construída pelo artista Ró d’Interart, que se encontra situada na praia da Laginha, especificamente na zona sul da praia onde essa espécie (tartaruga cabeçuda ou comum ou carretta carreta) costuma nidificar. A escultura que representa o símbolo de proteção dessa espécie foi construída em ferro e betão.

Segundo artista Ró d’Interart, a construção dessa escultura foi em homenagem a essa espécie de tartaruga e que está em vias de extinção.

O artista diz que a escultura irá ficar exposta ao público, sem quaisquer espécie de vedação, mas no entanto apela especialmente as pessoas que frequentam essa área que preservem a escultura e que evitem subir na mesma para não estragar, pois como diz “ Como protegemos a espécie em via de extinção no mar, protegeremos igualmente essa espécie em terra”.

Ró salienta ainda que existe a possibilidade de elaboração de outras obras de arte, aqui em Mindelo, assim como nas outras ilhas em caso de parcerias e patrocínios.

Quem esteve presente também na inauguração foi o Diretor Geral da Economia Marítima, Malik Lopes, que salientou que “essa obra de arte servirá para lembrarmos a cada dia de que nós precisamos proteger esses animais, e para além disso servirá para embelezar a praia da Laginha e que conte para a sensibilização e educação ambiental para todos, principalmente as crianças”.

Contudo Malik Lopes garante que o Ministério continuará a apoiar tudo que seja ligada à preservação marinha, “que é um dos nossos grandes objectivos é a sustentabilidade ambiental, e esperamos que apareçam novos projectos para podermos dar o devido apoio e assim concretizarmos com aquilo que é a protecção das espécies marinhas”.

A construção dessa obra de arte com 3,20 metros de comprimento, 2,90 metros de largura, 1,20 metros de altura e pesa cerca de uma tonelada, foi de três meses e contou com o patrocínio de várias instituições da ilha como a (M.E.Maritima, Vivo Energy, Matec, Sefi, Oasis Atlântico, Enapor, Moave, Sita, Amigos da Laginha, Pavicabo).