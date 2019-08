Mónica Semedo vai ser homenageada no Luxemburgo

21/08/2019 23:34 - Modificado em 21/08/2019 23:34

A eurodeputada, filha de emigrantes cabo-verdianos, Mónica Semedo, eleita pelo Partido Democrático (DP) do Luxemburgo, vai ser homenageada dentro de um mês, em Grevenmacher, Luxemburgo, comunidade onde nasceu.

De acordo com o jornal luxemburguês O Contato, a homenagem é organizada pela comuna e pelo sindicato de iniciativa e turismo de Grevenmacher. A cerimónia vai ter lugar no Centro Cultural da Autarquia, no dia 20 de setembro, na presença do Burgomestre Léon Gloden e de outras entidades locais.

A cerimónia conforme a mesma fonte vai ser antecedida de um cortejo, com acompanhamento musical, entre a rua pedonal e o centro cultural.

Mónica Semedo, nasceu em Grevenmacher em 1984, filha de emigrantes cabo-verdianos, que chegaram ao país no início dos anos 1970. A eurodeputada foi apresentadora da RTL desde os 12 anos, atividade que suspendeu em 2018, ano em que se candidatou às legislativas luxemburguesas pelo DP.