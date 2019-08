Lenine Rocha indigitado pela CAF para dirigir jogo da Liga dos Campeões Africanos

21/08/2019 23:27 - Modificado em 21/08/2019 23:27

O árbitro principal Lenine Rocha, da região desportiva de Santo Antão Sul, foi designado pela Confederação Africana de Futebol para dirigir a partida da segunda mão da pré-eliminatória da Liga dos Campeões Africanos, entre o Generation Foot do Senegal e LPRC Oiler da Libéria, agendado para 24 deste mês.

De acordo com o planeamento da CAF, Lenine Rocha vai ser coadjuvado por Luís Barbosa e Aritson Santos, sendo que António Rodrigues, da ilha do Sal, foi nomeado como quarto árbitro. Jamal Kaaouachi do Marrocos será o Comissário de Jogo.

A partida da primeira mão, ditou a vitória tangencial do LPRC, em casa, por 1-0, partindo assim em vantagem para o jogo da segunda mão.

De realçar que Lenine Rocha é arbitro internacional desde 2016.