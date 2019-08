Lino Rodrigues conquista medalha de Bronze no Campeonato Africano de Fisiculturismo

O cabo-verdiano Lino Rodrigues conquistou a medalha de Bronze na categoria Men’s Classic Physique no Campeonato Africano de Fisiculturismo, que se realizou em Luanda, Angola.

O fisiculturista destaca-se assim nesta prova, já com duas medalhas de Bronze consecutivas, isto após ter em dezembro de 2018 conquistado, na Argélia, a medalha de Bronze no Campeonato Africano (IFBB), naquela que foi a primeira apresentação de Cabo Verde num campeonato internacional de fisiculturismo.

Lino Rodrigues conquistou em maio deste ano, o 1º prémio e medalha de ouro no Arnold Classic na categoria de Master Men’s Physique +40 anos, competição realizada na África do Sul.

O atleta conta no seu palmarés com os títulos da medalha de ouro no Grande Prémio P2K2018 em Portugal, vencedor do Iron Stone Cup 2018 e 1º Regional IFBB dos Açores, em abril de 2018 e segundo classificado. Rodrigues foi ainda vencedor do Campeonato Overall Men’s Physique, o que lhe possibilitou qualificar-se para o Campeonato Europeu.