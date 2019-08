Criança de oito anos roubou carro e conduziu a 140 km/h na autoestrada

21/08/2019 15:32 - Modificado em 21/08/2019 15:33

“Só quis conduzir um pouco”, disse aos polícias.

Um rapaz de oito anos roubou o automóvel dos pais e conduziu-o na autoestrada A44 no sentido para Dortmund, na Alemanha. A BBC refere que o condutor precoce chegou a atingir velocidades de 140 quilómetros por hora. A polícia encontrou-o já com o carro parado na berma da autoestrada. A criança tinha ligado as luzes de aviso e colocou o triângulo de sinalização atrás do veículo.

Quando foi abordado pelos agentes da polícia, o menino disse-lhes que “só queria conduzir um pouco”.

A mãe do rapaz ligou para a polícia às 00h25 desta quarta-feira (23h25 desta terça-feira em Portugal Continental) a dar conta do desaparecimento do filho juntamente com o carro.

O rapaz explicou à polícia que parou o carro na berma da autoestrada porque se começou a sentir mal disposto por estar a conduzir a 140 quilómetros por hora.

O menino já tinha alguma experiência a conduzir veículos de quatro rodas. Anda frequentemente de kart e já tinha conduzido carros na propriedade da família.

Por Notícias ao Minuto