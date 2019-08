Presidente da República otimista sobre previsões de chuva

21/08/2019 12:51 - Modificado em 21/08/2019 12:51

O Presidente da República manifestou-se crente de que as “boas previsões” sobre a vinda das chuvas se confirmem, entretanto apelou à antecipação dos problemas que poderão acontecer com “serenidade, lucidez e inteligência”.

“Nós não devemos tomar medidas apenas quando acontece coisas deste género. Devemos é antecipar os problemas que podem acontecer com serenidade, mas com lucidez e inteligência”, defendeu Jorge Carlos Fonseca em declarações aos jornalistas na segunda-feira, 19, na cidade da Praia.

“Esperamos que chova, parece que tem havido algumas chuvas, mas ainda dispersas, em algumas regiões altas de algumas ilhas. Esperemos que as boas previsões se confirmem, que as más não se confirmem”, completou.

Mais adiante, o Presidente apelou ao Governo, nomeadamente ao Ministério da Agricultura, para trabalhar “cada vez mais” para que haja soluções e medidas para as possibilidades “menos optimistas”.

“Nós temos que trabalhar para cada vez mais para contarmos com a possibilidade de maus anos agrícolas”, afirmou Jorge Carlos Fonseca, para quem não é só depois de um mau ano agrícola que se deve procurar medidas de salvamento do gado e de apoio aos agricultores, de entre outras.

Jorge Carlos disse estar crente que tem sido feito um trabalho no sentido de mitigar os efeitos da seca, mas defendeu que o mesmo deve ser feito “cada vez com mais antecipação, com mais perseverança” para se dar mais atenção a um sector que é “muito vulnerável ainda” em Cabo Verde.

Inforpress