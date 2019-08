Deputado José Sanches candidata-se à liderança do PAICV

O deputado José Manuel Sanches vai anunciar, na quinta-feira, a sua disponibilidade para se candidatar à liderança do maior partido da oposição em Cabo Verde (PAICV), nas eleições de dezembro, disse hoje à agência Lusa fonte oficial.

José Sanches Tavares, deputado eleito pelo círculo eleitoral de Santiago Norte

A informação foi avançada por Felisberto Vieira, também deputado do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), que faz parte de uma plataforma de militantes que apoia a candidatura de José Manuel Sanches Tavares.

O deputado eleito pelo círculo eleitoral de Santiago Norte vai concorrer com a atual líder do PAICV, Janira Hopffer Almada.

Felisberto “Filú” Vieira disse que José Manuel Sanches “já fez um conjunto de contactos dentro e fora do partido” e na quinta-feira “vai anunciar a sua disponibilidade” e as ideias para a candidatura às eleições internas no maior partido da oposição em Cabo Verde.

Depois disso, o deputado vai continuar a auscultação dos militantes e fazer a apresentação definitiva da candidatura.

O deputado disse que neste momento não tem quantificado o número de pessoas que fazem parte da plataforma de apoio, mas garantiu que já conta com “gente em todas as ilhas e na diáspora”.

“Temos um quadro de jovens, mais jovens, menos jovens, uma perspetiva de intergeracionalidade e também de género. Já tem uma base de apoio muito forte a nível nacional e da diáspora”, acrescentou Felisberto Vieira.

Numa carta enviada aos militantes do partido e à sociedade em geral, Felisberto Vieira mostrou “total disponibilidade e iniciativa” de promover uma “jornada de auscultação” dos militantes, visando a construção de uma “inovadora plataforma alternativa” à liderança do PAICV.

No documento, o deputado eleito por Santiago Sul sublinhou a “missão histórica” do PAICV enquanto partido da governação de Cabo Verde, salientando a sua importância nos poderes central e local, na liderança do Governo e da oposição.

Nesse sentido, considerou que isso “requer da organização uma permanente adequação da estratégia de abordagem da sociedade com permanente formulação de propostas da governação”.

“O que constitui em alternativa credível para a governação do país, e, ao mesmo tempo, requer da liderança, um elevado sentido de missão e forte capacidade federadora, capaz de conquistar a confiança dos cabo-verdianos e liderar os destinos da Nação”, frisou.

José Manuel Sanches, que também faz parte da Comissão Especializada de Relações Externas, Cooperação e Comunidades do parlamento, já tinha protagonizado uma candidatura à liderança do grupo parlamentar do PAICV, em eleições que decorreram em outubro do não passado, tendo perdido para Rui Semedo, que sucedeu a Janira Hopffer Almada.

Para a liderança do partido, o deputado terá pelo menos concorrência da atual líder Janira Hopffer Almada, que já anunciou concorrer a um novo mandado, em eleições quedeverão acontecer em dezembro, antes do congresso marcado para janeiro ou fevereiro de 2020.

