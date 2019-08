Boavista: Atelier sobre a “Redução do Impacto de Infra-estruturas nas Zonas Costeiras”

A Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento (ADAD), em colaboração com a Câmara Municipal da Boa Vista, realiza no dia 21 de agosto de 2019, nas instalações da Câmara, um atelier sobre a “Redução do Impacto de Infraestruturas nas Zonas Costeiras” – PRISE.

O Projeto PRISE “Redução do Impacto de Infraestruturas Sobre Ecossistemas Costeiros na África Ocidental” esta a ser implementado em cinco países da África Ocidental (Cabo Verde, Guiné Bissau, República da Guiné Conacri, Mauritânia e Senegal.

Financiado pela Fundação MAVA, através dos parceiros Regionais Wetlands Internacional (WIA) e Partenariat Régional pour la Conservation et Gestion de la Zone Côtière et Marine en Afrique de L´Ouest (PRCM), o projeto PRISE enquadra-se numa estratégia da Fundação e vem dar resposta a importantes medidas assumidas pelo Governo de Cabo Verde, no âmbito do planeamento e gestão das zonas costeiras, ou seja, a elaboração do primeiro POOCM – Plano de Ordenamento da Orla Costeira e Marítima, para a Ilha da Boa Vista.

O Projecto ainda tem como objectivos a mitigação do impacto das infraestruturas costeiras nos habitats prioritários (praias de nidificação de tartarugas marinhas, ervas marinhas e mangais), a implementação de ferramentas adequadas de zoneamento e gestão para apoiar o planeamento costeiro.

E ainda, o reforço de capacitação de serviços técnicos encarregados da monitorização e controle das zonas costeiras e o reforço do quadro jurídico e regulamentar para a construção de infraestruturas nas zonas costeiras.

A nível nacional o projecto conta a parceria da Câmara Municipal de Boa Vista, Direção Nacional do Ambiente, Direção Nacional da Economia Marítima, Instituto Marítimo Portuário, Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas de Boa Vista e Maio (SDTIBM) e Instituto Nacional de Gestão do Território.