São Vicente acolhe teste mundial de projeto inovador de dessalinização de água e produção de energia

20/08/2019 23:40 - Modificado em 20/08/2019 23:40

A ilha de São Vicente, vai acolher em 2020, o primeiro teste a nível mundial do protótipo de produção de água dessalinizada e de energia a partir da mecânica das ondas do mar.

A informação é avançada pelo coordenador dos estudos preliminares da iniciativa em Cabo Verde, Óscar Melício, dando conta de que a instalação está prevista para um ponto entre a Praia Grande e a Baía das Gatas.

E equipamento segundo o mesmo, terá capacidade de produção de 500 m3 de água dessalinizada por dia, sendo que o processo também incluirá todas as outras iniciativas necessárias à preparação da introdução do equipamento no mercado à escala comercial.

A iniciativa em Cabo Verde, de acordo com Óscar Melicio, é um longo processo iniciado em 2013, altura em que a Resolute Marine Energy (RME), dos Estados Unidos da América, começou a trabalhar com a ELECTRA e o INDP, Governo de Cabo Verde e outras instituições no âmbito do qual irá agora ser instalado o primeiro projeto-piloto em São Vicente.

A primeira etapa que consistiu na fase de estudos preliminares, foi financiada pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), e nesse quadro estão agora a iniciar-se os estudos de impacto ambiental e social, a avaliação da energia das ondas, o processo de batimetria e a caracterização geofísica do fundo do mar naquela zona costeira.