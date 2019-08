Binter CV agora é Transportes Interilhas de Cabo Verde

A Binter Cabo Verde, que até à semana passada era a única operadora aérea a efectuar ligações inter-ilhas em Cabo Verde, acaba de mudar o nome para Transportes Interilhas de Cabo Verde.

A publicação foi feita no Boletim Oficial, pelo que brevemente a companhia aérea deverá adotar o novo nome. Ainda não houve nenhuma explicação para a mudança de nome da transportadora aérea.

Salienta-se que a Binter era a única a operar nos voos domésticos, mas a partir do passado 13 de agosto perdeu a sua hegemonia com a entrada da CV Airlines nas rotas inter-ilhas.

Sabe-se que as tarifas promocionais da Binter-CV poderão ser aplicadas em breve, não se sabendo, no entanto, a data exata para a aplicação das mesmas, numa altura em que as tarifas são consideradas inacessíveis para os bolsos dos cabo-verdianos.

A Binter CV, criada em 2014, é uma companhia de direito 100% cabo-verdiano, que tem como único acionista a empresa Apoyo Y Logistica Industrial Canária, Sociedade Limitada.