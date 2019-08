Tráfico de drogas representa a maior ameaça à segurança nos mares de Cabo Verde

20/08/2019 00:19 - Modificado em 20/08/2019 00:19

São Vicente acolhe durante quatro dias o seminário sobre normas de segurança e testar a capacidade nacional de resposta. O seminário de quatro dias é ministrado por peritos em segurança e proteção marítima da guarda costeira dos Estados Unidos da América.

O seminário visa evitar que o trafico de drogas seja tido como uma das maiores ameaças à segurança nos mares de Cabo Verde, e capacitar os paceiros nacionais no âmbito do Código Internacional para a proteção dos Navios e das Instalações Portuárias.

De acordo com o Administrador Executivo do Instituto Marítimo e Portuário (IMP), Manuel Vicente, em declarações à imprensa, o tráfico de drogas representa a maior ameaça à segurança nos mares de Cabo Verde, por isso a importância do seminário que decorre até quinta-feira, para delinear estratégias para fazer face a esse tipo de ameaças.

Salienta-se que Cabo Verde e Estados Unidos da América mantém um acordo de cooperação com a Guarda Costeira dos Estados Unidos no quadro do Programa Internacional sobre Proteção Portuária.

A Segurança marítima, refira-se, vai ser um dos pontos a ser tratado durante a 2ª edição do Cabo Verde Ocean Week, que decorre 25 a 27 de novembro deste ano no Mindelo.