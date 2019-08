Sal: Janira H. Almada critica níveis salariais praticados nas grandes cadeias hoteleiras

19/08/2019 23:56 - Modificado em 19/08/2019 23:56

De visita à ilha do Sal, a presidente do Partido Africano para Independência de Cabo Verde (PAICV), Janira Hopffer Almada, criticou os níveis salariais praticados nas grandes cadeias hoteleiras. Referiu que esta situação não pode ser ignorada e desafia o governo a avançar com as carteiras profissionais para o sector.

Em declaração a Rádio Pública, a presidente do maior partido da oposição, revelou que as pessoas que trabalham nos hotéis devem ter um trabalho digno e que essa dignidade não é garantida pela valorização do seu trabalho.

“Esta é uma proposta que fazemos ao governo, para que avance o mais rapidamente possível com as carteiras profissionais, cujo processo já deveria ter começado. Neste momento está engavetado” salientou a líder do PAICV.