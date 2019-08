PP pede demissão do Ministro da Saúde e Segurança Social

19/08/2019 23:32 - Modificado em 19/08/2019 23:32

Foto: Inforpress

O porta-voz do Partido Popular (PP), Juvenal Furtado, pediu a demissão do Ministro da Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário, por considerar que a área da saúde tem sofrido um retrocesso, marcado por várias mortes por neglicência.

Juvenal Furtado, fez estas declarações à imprensa, após a realização da reunião quinzenal do Partido Popular. Pedido que surge depois da morte ocorrida em São Vicente de uma criança de quatro anos de idade, que aguardava pela evacuação para Portugal.

Entre outros assuntos o porta-voz frisou ainda a questão da Segurança, vincando que o anúncio da diminuição da criminalidade não passa de mera propaganda do Governo. A Justiça também foi outro ponto focado por Juvenal Vicente que acusa o Tribunal da Relação de Sotavento de parcialidade.