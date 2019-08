Janira Hopffer Almada em visita de trabalho à ilha do Sal

19/08/2019 13:31 - Modificado em 19/08/2019 13:31

A líder do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV),

Janira Hopffer Almada, começa hoje, segunda-feira, uma visita de trabalho à ilha do Sal. Da sua agenda o foco estará na preparação do Congresso ordinário do partido assim como as Autárquicas de 2020.

Contudo, durante esta visita à ilha do Sal, a líder do maior partido da oposição pretende inteirar-se dos demais constrangimentos que existem na ilha, voltada para as promessas não cumpridas pelo atual Governo.

Segundo consta do seu programa de visita, para hoje está marcada uma reunião ampliada da Comissão Política Regional, onde serão analisados o funcionamento das estruturas do partido na ilha, o processo autárquico de 2020 e a preparação do próximo Congresso do PAICV, previsto para o início de 2020.

Ainda para hoje Janira Hopffer Almada efetua uma visita ao Hospital Regional da ilha, com o objetivo de inteirar-se das condições de atendimento dos doentes, assim como das condições de trabalho do pessoal técnico do hospital.

Está também incluída na sua agenda de hoje uma deslocação a Palmeira, para contactos com a população. Na terça-feira desloca-se com a mesma intenção ao Alto de Santa Cruz (Espargos).